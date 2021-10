La Milano Wine Week 2021 entra nel vivo

Entra nel vivo la Milano Wine Week 2021, con un ricco programma di incontri istituzionali dedicati agli operatori e alla stampa, brindisi e degustazioni per i wine lover negli oltre 600 locali e location selezionati all’interno dei 10 wine districts della città. Di seguito alcuni degli eventi da non perdere mercoledì 6 ottobre.

A Palazzo Castiglioni, una delle due sedi istituzionali di Milano Wine Week 2021, in Corso Venezia, è di scena la prima edizione di Wine Geek Symposium, un convegno che affronta temi delicati e di grande attualità come sostenibilità, consumer attitude e wine education attraverso gli interventi di enologi, esperti del settore e manager di importanti realtà vinicole.

A Palazzo Bovara, invece, si svolge il convegno Equalitas, il più importante programma per la certificazione della sostenibilità nella filiera vitivinicola promossa da FederDoc, volto a incoraggiare una cultura aziendale moderna e sostenibile da parte dei produttori vinicoli italiani.

Info su questi due eventi su milanowineweek.com

Prosegue anche il fitto calendario di masterclass della Milano Wine Week, che coinvolgono diverse aziende e protagonisti del settore, alcune di queste in collegamento diretto con i più importanti mercati internazionali. In diretta da Palazzo Bovara mercoledì 6 ottobre sono in programma diverse masterclass nazionali e internazionali, dedicate a grandi vini made in Italy: dai bianchi dell’Alto Adige agli Spumanti italiani tra tradizione e innovazione.