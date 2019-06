‘La Notte delle Taranta’ a Contaminafrò

Domani, 22 giugno a ‘Contaminafro – identità in evoluzione‘ (il festival delle culture contemporanee in programma fino al 29 giugno alla Fabbrica del Vapore di Milano), si esibirà l’Orchestra popolare de ‘La Notte della Taranta‘, diretta dal Maestro Daniele Durante.

Sarà una serata unica di puro divertimento con balli della tradizione, sperimentazioni world music e brani celebri riproposti in una veste totalmente nuova e originale grazie alla collaborazione con alcuni musicisti camerunesi dell’Ensemble Mo’o Music con Daniel Kollé e Corry Denguemo e la voce della giovane cantautrice Ylenia Lucisano con il chitarrista Renato Caruso. Uno spettacolo in grado di coinvolgere un pubblico variegato: dagli amanti della musica folk e tradizionale a quelli della word music e delle colonne sonore, fino a raggiungere gli appassionati del mondo dei videogiochi perché l’Orchestra interpreterà anche il brano “Gerudo Valley” tratto dalla pluripremiata colonna sonora del celebre videogioco Nintendo ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time‘.

Inoltre, in apertura si esibiranno anche Giovanni Salvadori con Daniel Kollé e Martina Surace. Nel corso dello spettacolo l’orchestra omaggerà anche l’artista Ayub Ogada recentemente scomparso interpretando il brano “Kothbiro”.

Sul palco anche la cantautrice Ylenia Lucisano, con il chitarrista Renato Caruso, che presenterà alcuni brani del suo nuovo disco “Punta da un chiodo in un campo di papaveri” e per l’occasione interpreterà insieme all’Orchestra il canto popolare “Occhji di Mari”.

Contaminafrò: dall’Europa all’Asia passando per l’Africa

Durante la serata sarà possibile anche gustare cibo etnico nelle apposite aree dedicate allo street food con flug market, organizzato da I Distratti.

Fino al 23 giugno si esibiranno sul palco di Contaminafro artisti internazionali provenienti dall’Africa, dall’Europa e per la prima volta anche dall’Asia con performance, mostre, workshop, laboratori di danza africana, breaking, locking e battle di hip hop e apposite aree dedicate allo street food per gustare cibo etnico e tradizionale.

Previsti concerti e spettacoli con Trilok Gurtu, Vieux Farka Touré, Sidiki Camara, Roger Ludvigsen. Laboratori, stage e workshop con Sidiki Cama (percussioni), Solò (danza sui tamburi bassi), Lockalock (Locking), B.Boy Smile (breaking), Dotcha (danza afro voudou), Balla Nar (percussioni per bambini).

L’evento, realizzato con il patrocinio del comune di Milano, oltre a voler essere un luogo di divertimento, si propone anche come un ambiente di scambio concreto fra italiani e immigrati sul territorio presentandosi come un importante contenitore artistico, sociale ed educativo con momenti dedicati alle associazioni che avranno la possibilità di presentare i loro progetti e partecipare a dibattiti e conferenze. Media partner ufficiale dell’evento sono Radio Popolare e Africa Rivista.

Max