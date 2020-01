Riparte su Italia 1, oggi alle ore 21.25 l’atteso e apprezzato programma La Pupa e il Secchione e viceversa: si tratta, come sanno gli appassionati, del terzo appuntamento con il fortunato show condotto da Paolo Ruffini con Francesca Cipriani che sta riscuotendo sempre più successo sia in termini di ascolti che di appeal via social.

La Pupa e il Secchione e viceversa come sappiamo verte sugli incastri e la convivenza tra avvenenti bellezze al femminile e ‘secchioni’ dotati di conoscenza e cultura sopra la media e, da quest’anno, ‘viceversa‘, ovvero anche bellezze al maschile e secchione al femminile.

La puntata anche quest’oggi sarà ricca di spunti. Ma insomma, bando alle ciance, cosa c’è da attendersi per l’appuntamento odierno del 21 Gennaio 2020 con La Pupa e il Secchione e viceversa?

La Pupa e il Secchione e viceversa, anticipazioni puntata 21 Gennaio 2020: nuova coppia in gioco

La Pupa e il Secchione e viceversa quest’oggi aspetta i suoi fan con il “Ripensamento”, che in questa occasione riguarda i secchioni. Ovvero ci saranno cambi di coppie che produrranno l’infelicità di alcune e la felicità di altre. E poi, una nuova coppia entrerà nel gioco. Di chi si tratta? Semplice.

Di una secchiona e un pupo su cui i rumors già si spendono. E ancora, tante le sfide in cantiere: la “Prova TG”, con Giampiero Mughini, la “Prova Fattoria”, che verrà realizzata in una vera fattoria tramite il contadino Manolo Romaniello e ancora, la “Prova Body Painting”, con secchione e secchioni che dovranno dipingere i corpi dei loro partner. In questo sarà ci sarà la partecipazione di Giulia Salemi.

Non finisce qui. Nel corso della serata parteciperà anche Christian Fregoni, il bagnino-campione di Caduta Libera!, e anche la Maestra Flavia, nota per aver preso parte alla prima puntata. Chiuderanno, la prova del “Bagno di cultura”, questa settimana, sarà valutata da Barbara Alberti.

Certamente però sarà la parte del “Ripensamento” stavolta attribuito ai secchioni, a rappresentare il grimaldello del programma. Gli schemi potranno cambiare, come anche le strategie, e questo, insieme alla nuova coppia, si presenta come l’elemento portante dell’attenzione mediatica.

Infatti, per appunto, arriverà una nuova coppia: chi sono? Rispondono al nome di Sandra Maestri, agronoma, 34 anni, che viene da Codigoro vicino Ferrara che parla cinque lingue (slovacco, ceco, inglese, tedesco e francese) ed è laureata in scienze ambientali, lavora presso l’azienda agricola di famiglia e ama la geologia e l’ambiente.

L’altro è Marco Sarra, modello, 26 anni: arriva da Novara, è stato eletto “The Best Model of The World” e ama i suoi capelli che considera la parte migliore di sé.