LaChance Ballet & Other Stories alla Sala Umberto

Mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 19:30, presso il Teatro Sala Umberto (via della Mercede 50, Roma) avrà luogo il III Concerto di Mia a sostegno della Associazione Mia Neri Foundation Onlus (www.mianerifoundation.it), che raccoglie fondi da devolvere alla ricerca scientifica nel campo dell’oncologia pediatrica.

L’Associazione è stata costituita cinque anni fa per onorare la memoria di Mia Neri, una bambina di undici anni, morta per un tumore cerebrale maligno. Durante la malattia Mia ha dato una grande testimonianza di coraggio e dignità nella sofferenza, che la rende sempre presente e viva in mezzo a noi. Protagonisti dello spettacolo di musica e balletto saranno giovani artisti che “donano” la loro fatica, il loro impegno, la loro bravura a favore di bambini e giovani meno fortunati, bisognosi di cure mediche efficaci che la ricerca deve ancora scoprire.

Sarà Brigitta Boccoli a fare da madrina a questa serata di gioiosa condivisione con momenti di musica, canto, ballo, letture e colori, alla quale tutti sono invitati.

Stefania Sandrelli leggerà alcuni passi del libro di Mia.

I biglietti saranno acquistabili anche al momento dell’ingresso in sala, prima dello spettacolo altrimenti contattando i seguenti numeri: 336/363531 – 333/3527006 – 333/7982687.

Alla Sala Umberto, in via della Mercede, 50 – Costo de biglietto euro 35,00

www.salaumberto.com tel.06.6794753 prenotazioni@salaumberto.com

