L’Aperossa tra letture e spettacoli

Sono reading, interpretazioni a più voci e monologhi coinvolgenti le performance che si presenteranno, quali novità assolute della manifestazione L’Aperossa, fino al 27 luglio nel piazzale adiacente la Centrale Montemartini di Roma, sull’Ostiense, davanti alla sede dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, ideatore e organizzatore dell’iniziativa giunta al suo terzo anno di vita. Il teatro entra così a far parte di una serie di eventi – tra proiezioni di documentari editi e inediti d’archivio, concerti, letture per bambini, visite guidate ed esplorazioni partecipate – che animeranno l’area ogni sera con differenti proposte e che vedranno esibirsi gli artisti della sezione L’Aperossa in scena, con ingresso sempre libero al pubblico, a partire dalle ore 20,30.

Donne ancora protagoniste, anche se sospese tra paura e amore in “Come funamboli”, un concept di letture e musiche a cura di Consuelo Cagnati e Flavia Famà con Giovanni Di Folco a fisarmonica, bodran e spoons e Gianluca Spirito a chitarra, bodran e plettri, in scena domani sera: un titolo che evoca il concetto di equilibrio precario e sospensione proprio come coloro che hanno lottato e continuano a lottare mettendo a repentaglio la propria vita in nome dell’amore per la libertà e la giustizia sociale, dalle partigiane alle donne anti-mafia, fino ad arrivare a quelle che detengono un ruolo fondamentale nella società solidale e responsabile contemporanea. Il 24 è la volta di ‘Storie delle ragazze di ieri’, scritto e interpretato da Donatella Allegro e dedicato ad uno dei luoghi-patrimonio al femminile, la Casa delle donne, in cui lotta, amore e immaginario si fondono per costruire un futuro appassionante e passionario.

Serata invece tutta dedicata a Marilyn Monroe quella concepita da Anna Maria Bruni il 25 luglio per sviscerare le corde più intime dell’amata diva a partire dalla sua biografia tormentata e immersa in una cultura raccontata dagli Uomini; il tutto interpretato non come un racconto storico, ma attraverso una parola poetica che ne incarna la drammaticità e la violenta spirale femminicida che segregò la biondissima attrice in una disperazione irrisolta.

Venerdì 26 luglio il poeta ‘anonimo’ Er Pinto, insieme a Simone Giacinti, Tiziano Scrocca e Luca Bocchetti si cimenteranno in ‘ThreeRome’, un reading con accompagnamento musicale e varie incursioni ‘poetiche’ dedicato alla città di Roma mentre, a conclusione della settimana ‘live’ dell’Aperossa, il 27 luglio sarà nuovamente sul palco Anna Maria Bruni, questa volta nei panni di Frida Kahlo, in ‘Como si fueras fuego. La morte mi troverà viva”, per rievocare la storia della poliedrica artista in un percorso trasversale che incrocia la Storia, gli uomini che l’hanno accompagnata e i colori della sua danza, all’interno di un’esistenza frammista a vivacità e malinconia segnata dall’incidente di gioventù che la costrinse ad una immobilità permanente.

Ricordiamo che L’Aperossa è una manifestazione ideata e promossa dalla Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana 2019 promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE.

In piazzale della Centrale Montemartini, Via Ostiense, 106 – Ingresso libero

#aperossa2019 Sito web: https://www.aamod.it/

Max