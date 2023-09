Lazio-Atletico Madrid, Sarri presenta la sfida: “Abbiamo dei problemi da risolvere”

E’ partita a rilento la Lazio, tre punti in quattro gare. Una squadra lontana da quella che lo scorso anno ha conquistato la Champions. E che stasera, contro l’Atletico Madrid, tornerà a calcare il terreno della competizione più importante d’Europa dopo tre anni. Ma al tempo stesso la Lazio ha dimostrato di poter battere chiunque.

Lo sa bene il Napoli, superato al Diego Maradona, da una Lazio versione Champions. Quella che spera di vedere in campo anche stasera Maurizio Sarri, che alla vigilia della gara ha presentato la sfida con gli spagnoli, allenati dal Cholo Simeone, idolo della tifoseria biancoceleste.

Le parole di Sarri

Ha detto Sarri: “Mi aspetto che la squadra prosegua nei miglioramenti togliendo i difetti di inizio stagione. I difetti più evidenti ora sono un approccio una partita in cui facciamo fatica. E poi i momenti decisivi nelle zone decisive di campo. Troppo morbidi in area nostra e in quella avversaria. A livello di gioco negli altri 70 metri di campo stiamo facendo anche dei passi in avanti”.

Su Simeone, l’allenatore biancoceleste ha speso parole di stima: “Dissi il mio modo di vedere calcio era differente rispetto al suo, ma che avevo stima. Ha il suo modo di giocare, ma con quello ha fatto benissimo in Spagna e in Europa”.

Ha aggiunto Sarri: “Penso che bisogna andare gara per gara, pensare ai singoli eventi. Ora il calendario ci propone questo, abbiamo dei problemi da risolvere, abbiamo la consapevolezza di aver fatto meglio contro Napoli e Juve rispetto alle prime due. Ora serve il passo decisivo. Contro le squadre forti ci sono opportunità e rischi”.

In chiusura, l’allenatore biancoceleste ha confermato: “Non è che sia completamente d’accordo, la nostra squadra è rimasta corta nelle ultime due. C’è stato un approccio meno deciso, per questo il baricentro è stato più basso all’inizio. Ma non ci siamo mai scomposti e non abbiamo concesso agli avversari. Mi dispiace che stiamo subendo gol in situazione facilmente evitabili, anche quando siamo disposti bene”.