Lazio, con l’Udinese solo pari. Ansia per Pedro

Chissà se… la Lazio si interroga su quello che poteva essere. Con Immobile, senza l’infortunio di Pedro, con qualche cambio in più in panchina. Con l’Udinese sarebbe andata meglio? Chi lo sa. A Udine finisce 1-1 ma poteva a finire in ogni modo e nessuno avrebbe potuto dire niente. La partita è stata in bilico e si è chiusa con un punto a testa, poco utile alla Lazio per inseguire il sogno Champions, ma importante per restare in corsa per l’Europa.

E’ soddisfatto Sarri, che vede il bicchiere mezzo pieno: “È una delle partite di tutta la stagione che mi ha più soddisfatto. C’erano tutte le componenti per andare in difficoltà. Le assenze, il gol preso, l’infortunio di Pedro, la squadra stanca dopo giovedì hanno pesato. Ci potevano creano difficoltà enormi. Fino al 75esimo potevamo essere anche avanti nel punteggio. Abbiamo pagato la stanchezza solo nel finale, ma sono soddisfatto. Ho visto grande spirito da parte della squadra”, ha detto in conferenza stampa.

L’allenatore biancoceleste si è soffermato ancora sulla fatica che le squadre sono costrette a fare giocando così tante partite vicine: “Il calcio moderno è questo, non ci si allena più, si gioca continuamente. Tante squadre hanno degli infortuni. La strada seguita è questa. Il calcio fino a che ha fatto calcio. solo sport, era un grande business. Se si trasforma solo in business non farà strada, ci sono sport più visibili.

La nota stonata arriva dall’infortunio di Pedro, costretto ad uscire nel corso della gara con l’Udinese. Oggi si saprà qualcosa in più sulle condizioni dello spagnolo, come anticipato da Sarri: “Non so ancora, ha dolore. Credo sia un problema tendineo e non muscolare da valutare domani con gli esami strumentali che farà in mattinata”.