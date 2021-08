Lazio, il mercato è ancora bloccato: le soluzioni da percorrere

La Lazio è ferma sul mercato. Meglio, la Lazio si muove ma non può comunque regalare rinforzi a Sarri. E’ il nuovo paradosso dell’estate biancoceleste, ritornello ricorrente l’indice di liquidità. Cosa significa? Che se la Lazio non riceverà un’iniezione di liquidità nei prossimi giorni nella gara con l’Empoli, la prima della stagione, non potrà schierare i nuovi acquisti.

L’ipotesi si fa sempre più concreta, perché ormai all’inizio della Serie A manca meno di una settimana e al momento la Lazio non ha una soluzione. Sarri potrebbe quindi essere costretto a lasciare fuori i nuovi acquisti come Felipe Anderson, Hysaj e Luka Romero e addirittura Radu, il cui rinnovo non è stato ancora ufficializzato.

Uno scenario che il presidente Lotito rifiuta addirittura di prendere in considerazione, perché sicuro di trovare una soluzione in tempo. Sì, ma quando? Il tempo stringe e al momento l’ostacolo rimane difficile da aggirare. Le possibilità per evitare il peggio non mancano. Si potrebbero cedere i giocatori considerati non più funzionali al progetto, ricevere i soldi di uno sponsor o fare un aumento di capitale.

L’ipotesi più accreditata sembra la cessione di Correa, che porterebbe nelle casse della Lazio almeno 30 milioni di euro. L’argentino piace all’Inter e ovviamente a Inzaghi, ma al momento non è arrivata nessuna offerta concreta. Se l’attesa dovesse prolungarsi nei prossimi giorni la Lazio dovrà pensare a una soluzione alternativa per sbloccare il mercato.