Lazio, il rinnovo di Luis Alberto e l’ipotesi malumori nella squadra

La Lazio sta attraversando un periodo difficile con una serie di risultati negativi. Il presidente del club, Claudio Lotito, sembra aver rimandato le richieste di rinnovo contrattuale di diversi giocatori, creando tensioni nello spogliatoio. Solo Luis Alberto avrebbe ottenuto il rinnovo, ma questa decisione avrebbe causato gelosie all’interno del gruppo. La panchina di Luis Alberto nell’ultima partita contro l’Inter, giustificata da Maurizio Sarri come una scelta tecnica basata su problemi fisici, sembra aver suscitato malcontento nella società.

Il presidente Lotito, dopo essere tornato da Auronzo, ha rimandato indietro le richieste di rinnovo di alcuni giocatori, tra cui Immobile, Zaccagni, Romagnoli, Provedel, Casale e Felipe Anderson. Questa situazione potrebbe influire negativamente sul morale della squadra, e la tensione nello spogliatoio potrebbe riflettersi sui risultati in campo. Sarri, nonostante il periodo difficile, sembra non essere a rischio di esonero al momento. La partita contro l’Empoli è considerata cruciale per invertire la rotta.