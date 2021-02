Lazio, Immobile: “Affrontare il Bayern è una soddisfazione, conosciamo la loro forza”

Non è una partita come le altre. Si sente dire spesso, ma in questo caso è proprio così. Quante volte capita di affrontare il Bayern Monaco? Campione d’Europa e del mondo, quindi di tutto. Quasi mai, se non giochi in Germania. Per questo la Lazio attende con febbricitante attesa la gara con i tedeschi, in programma martedì sera allo stadio Olimpico.

La gara vale il passaggio ai quarti di Champions League, un traguardo impensabile per i biancocelesti fino a pochi mesi fa: “È giusto considerare questa sfida un premio. Affrontare i migliori ti dà sempre più soddisfazione e motivazioni”, ha detto Ciro Immobile, intervistato dall’Uega in vista della gara con il Bayern.

“Ovviamente sarà una partita difficilissima – ha precisato l’attaccante della Lazio – Cercheremo di fare del nostro meglio in entrambe le partite, sapendo di non dover cambiare il nostro stile di gioco. Faremo sempre quello che sappiamo, con la consapevolezza di dover dare qualcosa in più per giocare la partita perfetta. Il Bayern è una squadra molto offensiva e veloce, che gioca un calcio totale, quindi sarà difficile fermarlo quando attacca. Cercheremo di dargli qualche problema sfruttando i suoi punti deboli”.

Continua Immobile: “Chiaramente non avremo così tante occasioni come nelle scorse partite, quindi dobbiamo rimanere concentrati e provare a coglierlo di sorpresa. Affrontiamo i vincitori dell’ultima Champions League. Per noi è fondamentale capire ogni aspetto della partita, ma comunque vada saremo soddisfatti di quello che abbiamo fatto in Champions League. Arrivare qui dopo 20 anni è un grande risultato per il club e ci dà gioia” .

Immobile contro Lewandoski è la sfida nella sfida. Nell’ultima stagione si sono contesi la Scarpa d’Oro, vinta dal laziale, quest’anno il polacco lo ha staccato di diversi gol: “Che cosa mi piace di più di Robert Lewandowski? Che non è mai soddisfatto – dice Immobile – Ogni anno cerca di migliorare e di superare i suoi limiti, anche se è già un giocatore eccezionale. È un attaccante completo. Credo che attualmente sia il centravanti più forte del mondo, quindi dovremo stare molto attenti. È stato incredibile batterlo nella Scarpa d’Oro. Sfidare grandi giocatori come lui e Ronaldo mi rende molto felice “.