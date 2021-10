Lazio, Immobile e Zaccagni tornano in gruppo: puntano l’Inter

Corrono verso l’Inter, puntano la convocazione, sperano in un posto dal primo minuto. Ciro Immobile e Mattia Zaccagni hanno ripreso ad allenarsi con i compagni. L’attaccante non lo faceva da tempo, dal 30 settembre scorso, quando durante la partita con la Lokomotiv Mosca in Europa League aveva avvertito un fastidio all’altezza del ginocchio.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado, inferiore anche al primo. Si è ripreso in fretta. In settimana ha preso confidenza con il campo, ieri ha svolto tutto l’allenamento con il gruppo: compresi i tiri a fine sessione. Ha messo nel mirino l’Inter, Ciro. Vuole far sorridere la Lazio, a costo di fare un dispetto al suo amico Inzaghi.

Anche Zaccagni spera nella convocazione per sabato, più difficile per lui trovare spazio dall’inizio. L’ex Verona ha avuto un inizio travagliato, si è infortunato dopo poche settimane, la febbre ha rischiato di metterlo di nuovo Ko a pochi giorni dalla sfida con in nerazzurri. L’esterno dopo aver fatto ritorno in gruppo è stato colpito da un attacco influenzale.

Si è dovuto fermare qualche giorno, da ieri ha ripreso ad allenarsi in modo completo. E’ una buona notizia per Sarri, che finora ha dovuto spremere gli esterni a disposizione. Oltre a Felipe Anderson e Pedro ha fatto affidamento solo sul giovane Raul Moro, ora si aggiunge un’altra pedina al suo scacchiere.