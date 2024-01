Lazio, Immobile già in campo: l’attaccante vuole bruciare le tappe

Una notizia positiva per Maurizio Sarri e gli appassionati: Ciro Immobile potrebbe accelerare il suo rientro. Il prolifico attaccante e capitano della Lazio è attualmente fuori per l’infortunio subito circa 20 minuti dopo l’inizio dell’ultima trasferta a Empoli. Tuttavia, sembra che il suo ritorno in campo potrebbe verificarsi prima del previsto, a differenza di Luis Alberto, l’altro infortunato di lusso che non sarà disponibile prima della fine del mese, reduce dallo stadio Castellani.

Nella giornata odierna si sottoporranno a nuovi esami strumentali per valutare i progressi nel corso del protocollo riabilitativo. Emerge un ottimismo prudente: Immobile ambisce a tornare per il possibile derby di Coppa Italia del 9 gennaio. Salterà sicuramente l’incontro a Udine di domenica pomeriggio, ma potrebbe fare la sua ricomparsa per la sfida tra Lazio e Lecce la settimana successiva.

Il trauma distrattivo del semitendinoso della coscia destra aveva inizialmente previsto una pausa di 3-4 settimane, un duro colpo considerando gli impegni fitti di gennaio della Lazio, tra cui la Supercoppa in Arabia Saudita tra il 19 e una possibile finale il 22. Nel corso della giornata si avranno maggiori dettagli: Immobile ha l’intenzione di essere presente nel probabile derby dei quarti, dopo aver saltato i due precedenti nella scorsa stagione. Sarà necessaria prudenza assoluta, ma la possibilità è concreta. In caso di forfait, si confermerà Castellanos al centro dell’attacco, che comunque ha dimostrato ampie garanzie contro il Frosinone, segnando e fornendo assist importanti.