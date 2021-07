Lazio, l’Atalanta su Luiz Felipe: i biancocelesti lo valutano 20 milioni

L’Atalanta ha messo gli occhi su Luiz Felipe. Il club nerazzurro dovrebbe chiudere a breve la cessione di Romero al Tottenham, per una cifra vicina ai 55 milioni di euro. Una valutazione importante che permetterà ai bergamaschi di scegliere il sostituto che Gasperini ritiene più adatto.

Il primo nome sulla lista è quello di Demiral, ma la richiesta della Juve è alta: 35 milioni più bonus. Troppi al momento per l’Atalanta, che ha deciso di mettere in stand-by la trattativa. Ma non smette di cercare, e tra i nomi cerchiati in rosso c’ è anche quello di Luiz Felipe della Lazio, come riporta Gianliucadimarzio.com.

I biancocelesti valutano il brasiliano 20 milioni più bonus. Nell’ultima stagione è stato frenato da un infortunio, ma le sue qualità sono note e anche Sarri sembra averci puntato. Il suo contratto scade nel 2022, questo mette nelle condizioni l’Atalanta di poter ingolosire la Lazio, che potrebbe perderlo a zero tra un anno.