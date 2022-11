Lazio, Milinkovic, dalla Serbia al biancoceleste. Star della Lazio, a pochi giorni dal debutto nella Coppa del Mondo, la sfida col Brasile Sergej Milinkovic Savic ha raccontato il perché della sua scelta nazionale. “Sono nato in Spagna, poi ho vissuto in Austria. Mia madre è serba, mio padre bosniaco.

Ma facevamo sempre tutte le nostre vacanze in Serbia. Per questo ho deciso di giocare nella nazionale serba. Giocare per il proprio Paese e per la propria gente è una delle cose più importanti nella carriera di un giocatore.”