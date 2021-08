Lazio, per l’attacco la nuova idea è Pedro

Cosa più unica che rara, la Lazio potrebbe chiedere un giocatore alla Roma. È successo poche volte nella storia dei due club. Questa volta di mezzo c’è Sarri, che avrebbe chiesto Pedro, già allenato nella sua esperienza al Chelsea, per rinforzare il reparto offensivo. I due si conoscono bene, insieme hanno vinto anche un’Europa League.

E’ una pazza idea di mercato, va registrata perché anche elementi potrebbero far pensare alla reale volontà dell’allenatore biancoceleste di portare lo spagnolo sulla sponda biancoceleste del Tevere. Pedro, 34 anni, è stato una stella del Barcellona, dopo l’esperienza in Inghilterra è passato alla Roma, giocando poco, spesso anche male.

Ha il contratto in scadenza nel 2023 per un ingaggio da 3 milioni a stagione. Soprattutto è fuori dal progetto di Josè Mourinho, che non lo ha impiegato nemmeno in amichevole. Per questo non è da escludere una trattativa tra le romane, cosa mai vista negli ultimi 20 anni. Pedro potrebbe esperienza in un reparto che presto potrebbe essere orfano di Correa.

L’argentino piace a Inzaghi, l’Inter però prende tempo per capire quale possa essere il rinforzo giusto per l’attacco nerazzurro. La Lazio pensa al sostituto: Pedro è un’idea, così come Orsolini, Callejon e Brekalo. Il tempo stringe, bisogna fare in fretta.