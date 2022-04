Lazio-Sassuolo 2-1, biancocelesti al quinto posto

(Adnkronos) – La Lazio batte il Sassuolo 2-1 nell’anticipo della 31esima giornata della Serie A. I bianconcelesti sbloccano il risultato al 17′ con l’iniziativa personale di Lazzari. L’esterno destro intercetta il pallone a centrocampo e accelera, entra nell’area neroverde e di sinistro batte Consigli: palla nell’angolo basso, 1-0.

La Lazio gioca in scioltezza e trova spazi per creare, sfiorando il raddoppio in un paio di occasioni con Marusic e Immobile. Il Sassuolo si fa vivo con il colpo di testa di Frattesi: palo pieno. Il 2-0 per la Lazio si materializza al 51′. Punizione di Luis Alberto, Milinkovic scatta sul filo del fuorigioco e sfiora il pallone beffando Consigli. Il Sassuolo accorcia le distanze al 94′ con Traoré, a segno da pochi metri: troppo tardi per riaprire la partita, finisce 2-1. La Lazio sale a 52 punti e si prende il quinto posto almeno provvisoriamente. Il Sassuolo rimane a 43.