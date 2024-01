Lazio, su Sky arriva la serie della squadra di Tommaso Maestrelli

Arriva su Sky la miniserie sulla Lazio del 1974, quella guidata da Tommaso Maestrelli. Una delle storie più belle e incredibili del calcio italiano. Scontri, pistole, poi il campo- E lì tutti uniti. La lazio vinse quello scudetto consegnandosi alla storia.

Ad annunciare l’arrivo della serie è Sky in una nota: “Da domani, venerdì 5 gennaio, tornano le grandi produzioni originali di Sky Sport con “Lazio 1974: grande e maledetta”: un appuntamento unico – prodotto per la prima volta con un Club di calcio, la S.S. Lazio – in onda su Sky Sport, in simulcast su Sky Documentaries e disponibile anche on demand su Sky e Now”.

Scrive l’emittente: “È la storia dell’incredibile parabola della Lazio di Tommaso Maestrelli: genesi, trionfo, mito e fine di una squadra divisa nello spogliatoio, ma unita e vincente al momento di scendere in campo. Dalla Serie B allo scudetto, passando attraverso le contraddizioni e le morti premature, nel contesto sociale caratterizzato dalla violenza politica degli anni ’70″.

“La nuova produzione originale di Sky Sport andrà in onda in tre puntate a partire da domani e per tutto il mese di gennaio. Il primo episodio, La Grandezza, è in programma domani alle 19 e alle 24 su Sky Sport Calcio, alle 21.45 su Sky Sport Max e alle 22.45 su Sky Sport Uno. La puntata ripercorre la favola della squadra biancoceleste, che dalla Serie B sfiorò uno scudetto nel ‘73, per poi vincerlo una stagione dopo. Un gruppo rissoso e diviso anche al suo interno, tra due fazioni che si scontravano in allenamento, ma tornavano a compattarsi in campionato grazie a un allenatore bonario e psicologo, che propose in Serie A il calcio totale all’olandese, e ad un gruppo di giocatori irripetibili”.

E ancora: “Il secondo episodio, Pistole e Palloni, sarà in onda a partire dal 12 gennaio, alle 23 su Sky Sport Uno, alle 24 su Sky Sport Calcio e alle 24.45 su Sky Sport Max: una squadra stravagante che giocava a calcio e con le pistole, nella Roma violenta degli anni ‘70, alle prese coi contrasti sociali, con l’austerity e con l’imminente referendum sul divorzio. Un gruppo che ha fatto discutere, pienamente immerso nel contesto dell’epoca, ragazzi esuberanti, soprattutto Giorgio Chinaglia, che pagò i rapporti tesi con la tifoseria rivale fino all’addio e all’approdo negli States”.

Conclude la nota: “Infine, La Maledizione, terzo e ultimo appuntamento, sarà in onda dal 19 gennaio, alle 24 su Sky Sport Calcio: dopo l’addio di Chinaglia, passato ai Cosmos di New York, la malattia di Maestrelli mina le fondamenta di quella squadra-miracolo, che comincerà a sfaldarsi fino a subire il trauma della tragedia Re Cecconi. Un ragazzo di soli 28 anni, scambiato per un rapinatore, e ucciso in una gioielleria a due passi da casa”.