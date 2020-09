Lazio, visite mediche per Gabriel Pereira e Muriqi: le immagini

Un Pereira per la Lazio. Sì ma quale? Per ora si tratta del giovane Gabriel, portiere classe 2002 in arrivo del Monaco, che nella mattinata di oggi ha svolto le visite mediche alla clinica Paideia di Roma. Una trattativa nata nelle ultime ore e chiusa nel giro di poco tempo. Portata avanti parallelamente all’operazione Adreas Pereira, fantasista del Manchester United che invece arriverà a Roma a breve.

Nella giornata di ieri l’omonimia e la congruenza temporale delle due operazioni ha fatto sorgere un disguido su quale dei due Pereira fosse atteso per le visite. Il mistero è stato risolto nella serata: in Paideia si è presentato Gabriel, passo svelto, un cenno di saluto e l’imponente figura scpmparsa dietro la porta automatica della clinica romana.

Arriva per fare il terzo portiere dietro Strakosha e Reina, imparerà da due pezzi da novanta. Insieme a lui, dal van nero messo a disposizione della Lazio, è sceso Muriqi. Che nuovo acquisto non è, ma è come se lo fosse. L’attaccante ex Fenerbahce, infatti, dopo l’arrivo a Roma è risultato positivo al Covid, ha dovuto aspettare le due settimane. Ora è guarito, si è sottoposto ad una nuova serie di accertamenti dopo quelli effettuati a inizio mese. La sua avventura alla Lazio, ora, può finalmente iniziare.