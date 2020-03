Le app per fare videochiamate di gruppo con amici e familiari

Come fare videochiamate di gruppo in quarantena per aperitivi e cene online

Da diversi giorni sui social network spopolano foto che mostrano amici e parenti in videochiamate di gruppo, un’ottima soluzione in questi giorni difficili che vedono tutta l’Italia bloccata in casa. Per far fronte alla noia molti italiani hanno pensato di organizzare aperitivi e cene virtuali con amici, colleghi di lavoro e familiari lontani, un modo alternativo per “incontrarsi” e scambiare due chiacchiere con persone che in questo momento non è possibile vedere per via del Coronavirus.

Tantissime persone dunque prendendo esempio dagli screenshot dei propri contatti su Facebook, Instagram o Twitter hanno pensato bene di organizzare videochat di gruppo con i propri amici così da passare del tempo in compagnia senza preoccuparsi della pandemia da Covid-19. Non solo aperitivi e pranzi di gruppo, in molti utilizzano le app per videochiamate di gruppo anche per organizzare delle vere e proprie sessioni di gioco: dai classici giochi da tavolo fino ai giochi più moderni come Dungeons & Dragons. In questo articolo vediamo come fare videochiamate di gruppo e quali app utilizzare per videochat con amici e familiari.

Videochiamate di gruppo: le migliori app da utilizzare

Per fare una videochiamata di gruppo con amici, colleghi o parenti è sufficiente utilizzare una delle applicazioni che già abbiamo installate sullo smartphone come WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger. Non tutti sanno infatti che l’app di messaggistica WhatsApp consente anche di creare videochat di gruppo con i propri contatti. Tramite l’icona della videocamera in alto a destra è infatti possibile avviare una chiamata video con un proprio amico. Aprendo la chat con un contatto in alto a destra si noterà l’icona della videochiamata, inoltre è possibile fare tap sul pulsante “+” per aggiungere altri membri alla chiamata.

La stessa cosa si può fare anche sull’app Instagram dove all’interno dei messaggi privati è disponibile l’icona per avviare una chiamata di gruppo che potrà avvenire anche con il video attraverso la fotocamera frontale del telefono. Infine citiamo anche Facebook Messenger che offre l’opportunità di avviare videochiamate di gruppo sia tramite l’applicazione per dispositivi mobile che tramite computer o Mac su Messenger.com.

App per videochiamate di gruppo

Tra le app per creare videochiamate di gruppo in questi giorni di quarantena in Italia sta spopolando HouseParty che permette di realizzare videochat di gruppo fino a 10 persone. Un’altra applicazione consigliata e molto utilizzata dai ragazzi e non solo è Zoom Meeting, un’app per smartphone Android e iPhone che permette di avviare videochiamate con più persone, una soluzione nata per facilitare i meeting a distanza e le videoconferenze ma che in queste settimane di quarantena in Italia è stata molto scaricata anche per semplici incontri e appuntamenti virtuali tra amici e familiari in tutto il Paese.