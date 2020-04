Le bolle di Instagram, cosa sono e dove trovare la pagina vuota

La quarantena tiene in casa da ormai quasi due mesi gli italiani, che iniziano ad esaurire le idee per passare il tempo dentro casa. Divorati film, libri e serie televisive le quattro mura sembrano sempre più strette e la noia incombente. Per questo basta poco per scatenare una moda, soprattutto sui social network.

In particolar modo su Instagram, che attraverso le sue stories riesce a veicolare ‘giochi’ e challenge che in poche ore prendono piede diventando uno dei passatempi preferiti dei fruitori del social network. Al momento sono due la challenge più gettonate: quella dei vasetti vuoti e la più recente riguardante le bolle Instagram. Scopriamo cos’è e come trovare la pagina vuota.

Bolle su Instagram e le serie Netflix

Se la challenge dei vasetti su Instagram richiedeva agli utenti di mettere una spunta su diverse tipologie di persone, per esempio quelle con le quali si è usciti, o le brutte figure fatte, le bolle di Instagram sono diverse e la sfida quella che sta andando per la maggiore è ‘la bolla di Netflix’, e già il nome spiega tanto.

Tramite la challenge ‘bolle di Instagram’, infatti, ci è chiesto di evidenziare nell’immagine le serie tv viste su Netflix per poi ripostarla nella propria storia taggando a propria volta altri tre nostri follower. Ma dove trovare la pagina vuota delle bolle instagram? Per trovarla basta andare sul profilo @steinhate.