Le Iene Show, anticipazioni puntata 19 Novembre 2019: Chico Forti, all’ergastolo negli USA per omicidio. Analisi prove, moventi, questa sera dalle 21,15 su Italia Uno

Si avvicina a grandi passi una nuova puntata de Le Iene Show, e di conseguenza anche l’attenzione sui temi del programma. Che cosa c’è da aspettarci questa sera in onda nel noto programma di Italia Uno?

Ecco le anticipazioni sulla puntata del 19 Novembre 2019: in particolar modo, si parlare del controverso caso di Chico Forti, l’italiano condannato all’ergastolo negli USA per omicidio.

Già nelle settimane scorse Le Iene avevano toccato e approfondito l’argomento. Adesso, si prepararono a rivelare nuovi aspetti sul caso: dalle analisi delle prove, ai possibili moventi, fino alle ombre giudiziarie. Tutto questo, questa sera dalle 21,15 su Italia Uno.

Le Iene Show, anticipazioni puntata 19 Novembre 2019: Chico Forti, all’ergastolo negli USA per omicidio. Perchè, quando, chi ha ucciso

Quella delle Iene Show è una vera ricostruzione della sua storia. Chico Forti e il suo ergastolo sono già stati al centro delle inchieste delle Iene. Nella seconda puntata dell’inchiesta di Gaston Zama il programma di Italia Uno torna a trattare la vicenda di Chico Forti. Chi é?

E’ l’uomo che da venti anni è all’ergastolo negli Stati Uniti per l’omicidio di Dale Pike. Chico Forti è recluso in un carcere di massima sicurezza negli Stati Uniti.

Sarebbe lui, per la giustizia Usa, l’omicida di un uomo, assassinato a Miami, Dale Pike: l’uomo era il figlio del proprietario del “Pike’s Hotel” di Ibiza. Pike era stato trovato morto il 15 febbraio 1998.

Sin da subito Chico Forti non ha mai smesso di gridare la sua innocenza. A parlare, all’interno del reportage de Le Iene è anche un noto legale made in Usa noto anche per vicende calcistiche. Si chiama Joe Tacopina, ed è un avvocato che è stato in grado prima di entrare nell’affare che ha portato all’acquisto della Roma da parte del gruppo guidato da James Pallotta, e dopo, direttamente, nell’acquisizione del Bologna calcio.

“C’è un uomo innocente che ha passato i suoi ultimi venti anni in prigione per incompetenza e corruzione”, dice il suo avvocato Joe Tacopina. Nella seconda puntata dell’inchiesta, Gaston Zama si concentra sulla posizione di Chico Forti.

Molti credono nella sua innocenza. “Chico si diverte a far venire uno a sue spese, per portarlo a un ristorante dopo averlo aspettato per un paio d’ore all’aeroporto, per ammazzarlo. È geniale”, dice ironicamente l’amico Francesco Guidetti.

Tutti i dettagli della questione verranno analizzati questa sera dalle 21.15 su Italia 1 con la nuova puntata de Le Iene.