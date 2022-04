Le opere degli artisti ucraini in mostra Kiev, trovano spazio a Roma. Il 10 aprile l’inaugurazione con un importante parterre di ospiti

La mostra “Ukrainian Art Against Violence” sarà allestita all’interno della sede di Demolab a partire dalle ore 16:00 dì domenica 10 Aprile in via di Portonaccio 23 ed ospiterà una serie di opere trasportate direttamente dal Modern Art Research Institute of Ukrainian Academy of Arts di Kiev.

Le iniziative culturali nella capitale ucraina si sono dovute fermare ma gli artisti hanno trovato un modo perché questo messaggio di pace possa continuare a vivere. Molte di queste opere sono state trasportate sotto le bombe, alcuni artisti del collettivo sono morti durante la guerra queste settimane.

La mostra non vuole solo raccontare l’orrore della guerra. Le opere verranno messe all’asta ed il ricavato finanzierà il progetto di aiuti umanitari in Ucraina.

“Siamo tutti contro la guerra, tutte le persone in tutto il mondo. Noi come volontari delle organizzazioni antiviolenza non abbiamo potuto stare al disparte davanti una tragedia così grande. Siamo qui per aiutare alle persone di questo paese e dare la speranza a tutto il mondo. Ringrazio DemoLAB per la sensibilità e l’impegno”, ha detto in proposito Natalia Siassina, consigliere di Let’s Do It Italy, Let’s Do It Ukraine e VITAUKR, coordinatrice dell’osservatorio Antiviolenza Uniti per Unire

Per Eleonora Grimaldi coordinatrice dell’evento invece, “Questo evento è frutto della collaborazione di diverse forze del mondo dell’associazionismo e del mondo delle Istituzioni e della politica e dimostra l’unione di intenti in un momento così difficile per la nostra società: la guerra in Ucraina ha sconvolto tutti, trovarsi di fronte ad un conflitto di tali dimensioni ci obbliga a lanciare un messaggio forte. Il messaggio è combattere la guerra con l’arma più efficace: l’arte, accogliendo le opere di artisti ucraini nel nostro paese”.

Secondo Angelo Pollaci Presidente DemoLAB, ”L’iniziativa di lancio di DemoLAB è anche una dichiarazione d’intenti, siamo un’associazione che vuole affrontare temi legati alla città di Roma ma il nostro sguardo rimane inclusivo e pacifista, in questo senso l’iniziativa vuole ribadire con forza che bisogna fare qualunque cosa umanamente possibile per una risoluzione pacifica del conflitto , e dobbiamo impegnarci perché il dibattito all’interno della società civile vada in questa direzione.”

Nell’evento si parlerà di Ucraina assieme a dei testimoni diretti della tragedia, in un panel con parlamentari, ambasciatori, artisti ed esponenti della società civile. Molti ospiti al primo appuntamento tra cui gli assessori comunali Miguel Gotor, Sabrina Alfonsi, Tobia Zevi e Claudia Pratelli.

Andrea Casu Deputato e segretario del PD Roma: ”Grazie a questa splendida iniziativa Roma dimostra ancora una volta totale vicinanza al popolo ucraino. Anche attraverso l’arte possiamo contribuire a combattere la barbarie della guerra di Putin“.

Ecco la nutrita partecipazione di ospiti istituzionali, ed importanti protagonisti civili dei vari settori. Introduzione dei promotori della mostra: Andrea Casu – Deputato e Segretario PD Roma, Eleonora Grimaldi – Curatrice ed attivista politica.

Saluto istituzionale del Presidente del Municipio dove avverrà la mostra: Massimiliano Umberti – Presidente IV Municipio di Roma (sede della mostra).

Incontro sull’Ucraina. Modera l’incontro: Angelo Pollaci – Presidente Demolab

Ospiti:

Brando Bonifei – Eurodeputato PD

Giulia Olga Fasoli – Ricercatrice in studi germanici e slavi. Anna Manako – Art Director VITAUKR

Claudio Mancini – Deputato PD

Iuliia Markhel – Presidente Associazione Let’s Do Ukraine Cristoforo Spinella – Giornalista Ansa

Roma Vive (17:30)

Moderano incontro:

Marta Fantini – Il Condominio APS

Tommaso Salaroli – Scomodo

Ospiti:

Bianca Abbagnano – Zalib

Giulia Flor Buraschi – Vicepresidente Piccolo America Lucia Caselli – GIL

Federico Croce – Direttore Generale del Piccolo America Miguel Gotor – Assessore alla cultura di Roma

Vito Scalisi – Presidente ARCI Roma

Simone Silvi – Presidente Zétema

Clemente Zard – VIVO Concerti

Tobia Zevi – Assessore al Patrimonio di Roma

Roma Donna (18:30)

Coordina incontro: Habiba Manaa

Sabrina Alfonsi – Assessora all’ambiente di Roma

Claudia Pratelli – Assessora alla scuola di Roma Ed altre ospiti ancora.

