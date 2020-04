Le terapie intensive ‘respirano’ un po’, ma aumentano i contagi. Borrelli: “Restate a casa”

Purtroppo, sebbene in generale nel Paese la situazione vada via via migliorando (pensiamo ad esempio alle terapie intensive meno pressate e lievemente più vuote), così come negli ospedali, continuano però ad aumentare contagi.

Anche oggi il Capo della Protezione Civile, Angelo Borreli, è tornato ad illustrare la situazione generale rispetto all’emergenza sanitaria. Il messaggio però, ormai noto, è sempre quello: stare a casa e resistere.

Entrando nel merito, ad oggi in Italia sono stati effettuati ben 937.473 tamponi.

Complessivamente i decessi sono 19.468, 619 in più rispetto a ieri.

Per quel che riguarda i guariti siamo a 32.534, grazie ai 2mila registrati nelle ultime 24 ore.

I positivi, sono arrivati a 100.269.

In isolamento domiciliare vi sono ancora 68.744 persone.

Ricoverati con sintomi sono 28.144.

In terapia intensiva troviamo ancora 3.381 pazienti (oltre 100 in meno rispetto a ieri), costretti ala ventilazione mecanica.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane:

Max