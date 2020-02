L’Eredità, 1° Febbraio 2020: l’ingegnere Alberto Tarabile si laurea campione

Un’altra puntata scoppiettante quella andata in onda questa sera nel preserale di RaiUno L’Eredità. Un altro cambio della guardia per il titolo di campione, ora nelle mani di Alberto Tarabile di Alpignano. L’ingegnere elettronico e ricercatore Cnr ha affrontato la sua prima Ghigliottina per un montepremi potenziale pari a 180 mila euro. Nella scelta delle parole il nuovo campione ha dimezzato due volte. La parola che valeva 45 mila euro doveva collegare CODICE, FATTO, CHIAMATA, PRONUNCIA e SEGNARE. Alberto non è riuscito a scrivere ERRORE ma, in quanto campione, potrà riprovarci nella puntata di domani.