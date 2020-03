L’Eredità, 11 Marzo 2020: alla Ghigliottina ci va Francesca Giuffrida

Una nuova campionessa arriva nel preserale di RaiUno L’Eredità. A primeggiare su tutti nella puntata di questa sera, mercoledì 11 Marzo 2020, è Francesca Giuffrida, studentessa di Ingegneria edile e architettura da Paternò, in provincia di Catania. La nuova campionessa affronta la Ghigliottina per un montepremi potenziale pari a 210 mila euro. Nella scelta delle parole, però, fa l’en-plein in negativo, dimezzando per tutte e cinque le volte. Per un montepremi, ora ridotto a 6.563 euro, deve trovare la parola che lega POLITICA, CONVEGNO, BUCO, TASCA e TELEFONO. Francesca non scrive AGENDA, la parola vincente, optando invece per CARTA, ma la rivedremo comunque nella puntata di domani.