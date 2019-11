L’Eredità, 24 novembre: repulisti nella puntata domenicale. Nuovo campione Gianmarco

Tanti colpi di scena questa domenica a L’Eredità. Nel game show di RaiUno condotto da Flavio Insinna, infatti, due delle tre concorrenti “superstiti” della scorsa puntata sono eliminate. Lasciano il gioco prima del Triello, infatti, Eleonora Castagna e Sophie. La campionessa in casa Beatrice Zonta invece, arriva alla sfida a tre ma non va oltre.

Ai calci di rigore si sfidano i due nuovi arrivati Gianmarco, musicista laureato in clarinetto da Chianciano Terme, ed Enrico Collu, responsabile delle risorse umane di un’azienda da Iglesias. Per 3-2 è Gianmarco ad andare alla Ghigliottina per 170 mila euro. Dimezza tre volte e, per portarsi a casa 21.250 euro, deve indovinare la parola che lega PUNTO, FUORI, PARTENZE, VIVENTE e CONTRATTO. Gianmarco scrive ORARIO ma la parola vincente, in realtà, è QUADRO.