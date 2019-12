L’Eredità, 29 Dicembre: Antonello da Milano torna campione

Ultima domenica del 2019 scoppiettante dallo studio 4 degli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi. A L’Eredità, neanche il tempo di festeggiare la vittoria da 210 mila euro di Valentina Margiotta che i concorrenti scalpitano per primeggiare.

Al Triello tornano i “reduci” della scorsa e fortunata puntata. Oltre alla campionessa in carica, giocano Antonello da Milano e Laura, l’ingegnere gestionale per una multinazionale, alla sua seconda partecipazione.

Vanno ai calci di rigore il musicista e agente di commercio meneghino e la receptionist d’albergo di Firenze. Per 3-2 Antonello torna campione e va alla Ghigliottina per 160 mila euro. Dimezza una sola volta e, per 80 mila euro, deve trovare la parola che lega TAGLIO, SPETTACOLO, VEDERE, VETRO e GIRO. Al suo terzo tentativo, Antonello scrive OCCHI ma la parola vincente, in realtà, è DOPPIO.