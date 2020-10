L’eredità, puntata 20 Ottobre 2020: ecco come è andata oggi alla Ghigliottina

L’Eredità, puntata 20 Ottobre 2020: torna in questi minuti in onda su Rai1 l’Eredità con Flavio Insinna, il fortunato, apprezzato e seguitissimo programma della Rai che da anni domina le scene in quanto a dati share. Su Rai1 il game show del preserale, si ripresenta con una nuova stagione tutta da vivere e ora nel preserale del 20/10/2020 con la nuova puntata.

Che cosa vedremo? Chi giocherà? Chi avrà la destrezza di giocarsi tutto il montepremi? Ecco che cosa ci aspettava nella puntata 20 Ottobre 2020 con l’Eredità su Rai1 e come è andata.

L’Eredità, puntata 20 Ottobre 2020 su Rai1: chi ha giocato, cosa è successo nella Ghigliottina

Torna la nuova stagione de “L’Eredità”, il game show di Rai1 arriva nelle case degli italiani tutti i giorni alle 18.45, e ancora alla conduzione Flavio Insinna, affiancato dalle Professoresse. Tra le novità di questa diciannovesima edizione del famoso programma, una nuova e avvincente modalità di gioco per il Triello: chi vince diventerà campione e andrà direttamente a giocarsi il montepremi alla Ghigliottina.

Dopo un altro Triello tutto al maschile, ad affrontare la fase finale del game show di RaiUno, per la seconda volta consecutiva, è Paolo Gelli, nato a Vinci ma che vive a San Miniato. Il riconfermato campione, che lavora presso un’agenzia formativa e che, nella puntata di ieri ha vinto 62.500 euro, questa sera alla Ghigliottina gioca per un montepremi massimo pari a 160 mila euro. Nella scelta delle parole, il riconfermato campione dimezza tre volte, mantenendo di fatto 20 mila euro. Per tale cifra, Paolo cerca la parola vincente, che lega RE, POTERE, ORDINE, BRUCIARE e LEGGE. Paolo scrive IMPERIO ma la parola vincente, in realtà, è DESIDERIO.