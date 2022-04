Lesioni alla strada: chiuso tratto di via Cristoforo Colombo. Ennesimi disservizi per gli automobilisti in transito su via Cristoforo Colombo, nella zona di Tor Marancia.

Dopo varie segnalazioni dei cittadini, i vigili del fuoco hanno avviato la chiusura di due corsie per senso di marcia all’altezza della ex Fiera di Roma a causa della comparsa di lesioni trasversali sul manto stradale, cresciute a seguito delle piogge di sabato scorso.

Essendo un tratto di viabilità principale, le ripercussioni sul traffico si sono evidenziata subito, crescendo nel corso Nel dettaglio, a causare le lesioni è stato un assestamento della piastra in calcestruzzo costituente la fondazione stradale. Con il ripristino della sede stradale per eliminare il dislivello verrà anche meno il conseguente pericolo per la viabilità.

Seguirà un lavoro di manutenzione ordinaria con rifacimento di una tratta del manto di usura a cavallo delle lesioni.