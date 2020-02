Liberato, nuovo concerto a Milano il 26 aprile

“’E bigliett’ p’o 25 aprile so’ fernut’o ffacimm n’ata vot’. Once again. Nuova data: 26 aprile”. Così Liberato ha annunciato una nuova data a Milano, dopo quella del 25 aprile. L’artista misterioso ha fatto sold out decidendo così di organizzare un altro concerto, sempre a Milano.

L’annuncio è arrivato con un video su Facebook ed Instagram, in grande stile, come al solito. Liberato sta tornando, in attesa di nuove canzoni l’artista napoletano si esibirà nei prossimi mesi. Milano è avvertita: Liberato is back again.