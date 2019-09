Lillo e Greg, filmano il loro D.N.A. A primavera nei cinema

La trama, perfettamente aderente alla loro straordinaria comicità, intelligente e mimica, verte sul ritrovarsi da adulti dopo un’infanzia consumata insieme sui banchi di scuola. Di lì l’occasione per raccontarsi e realizzare che le cose possono anche cambiare in meglio: a volte è anche ‘questione di genetica’. I due tenteranno quindi l’improbabile – e reciproca – ‘manipolazione’ risolutiva che, ovviamente, non darà i frutti sperati…

Dunque, chi se non Claudio Gregori (Greg) e Lillo Petrolo (Lillo), aiutati da Edoardo Falcone, potevano inventarsi un soggetto simile? Lucky Red e Vision Distribution hanno dato loro fiducia producendo questo D.N.A. – ovvero: ‘Decisamente Non Adatti’ – la cui uscita è prevista intorno alla primavera del 2020.

Intanto in questi giorni i due registi-attori si apprestano al primo ciak nella Capitale, per sei settimane di riprese. La novità è costituita dalla presenza della brava Anna Foglietta nel cast.

Max