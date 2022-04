“L’incontro fra i due leader, dipende da Putin”, spiega il ministro turco Cavusoglu, ma il Cremlino smentisce: “Non è così, aspettiamo un testo”

Parlando con i giornalisti della situazione diplomatica fra Ucraina e Russia, oggi il ministro degli Esteri turco Mehmet Cavusoglu, ha affermato che in realtà l’atteso incontro tra i due leader è appeso alla volontà del presidente russo, “dipende dal fatto che Putin dica sì”.

Peskov: “il presidente non ha mai rifiutato un tale incontro, ma dovrebbero essere preparate le condizioni appropriate”

Un’affermazione che è stata subito puntualizzata da Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, che avrebbe tenuto a rimarcare: ”Abbiamo detto che in linea di principio, il presidente non ha mai rifiutato un tale incontro, ma dovrebbero essere preparate le condizioni appropriate per questo, vale a dire il testo del documento “.

Al di là delle repliche e delle precisazioni varie, ad oggi dell’atteso incontro tra i due leader, non se ne sa ancora nulla

In ogni caso, al di là delle precisazioni, ad oggi l’atteso (da mezzo mondo) incontro fra Putin e Zelensky, perché cessi quest’obbrobrio, “al momento non ci sono novità su questo”.

Max