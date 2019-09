Live Non è la D’Urso: Adriano Panzironi ospite, lite per la sua dieta Life 120

Live Non è la D’Urso: Adriano Panzironi ospite, lite per la sua...

Durante la puntata di “Live non è la D’Urso” di ieri sera, 22 settembre 2019, fra i momenti di maggiore ascolto (e maggiori polemiche) c’è stato quello che ha previsto la partecipazione di Adriano Panzironi come ospite.

Adriano Panzironi è l’ideatore del metodo “Life 120”, un regime alimentare che secondo quanto egli stesso sostiene, permetterebbe di vivere 120 anni e guarire da numerose malattie.

Introdotto da Barbara D’Urso come un semplice giornalista e non un medico né un nutrizionista, Panzironi a Live Non è La D’Urso ha esordito così: “Ci tengo a dire una cosa e desidero fare delle precisazioni: l’ordine dei giornalisti dice che scrivo cose non vere ma io ho già fatto ricorso per evitare la sospensione. Sono stato diffamato da più di cinquemila persone. Ho denunciato cento testate giornalistiche”.

Durante la trasmissione si discute in particolare della validità delle sue teorie, e del fatto che commercializza prodotti collegati al suo libro “Vivere 120 anni”. In onda vengono trasmesse delle testimonianze positive dei pazienti di Panzironi, ma lo studio le contesta, con in primis Alessandro Cecchi Paone.

“È un’attività commerciale, non ha nulla a che vedere con la medicina – commenta un medico. “Lui se ne vanta ma noi siamo preoccupati, perché i pazienti non sono merce. Molto facile continuare a pontificare dal proprio antro, teleguidato. Gli ordini si stanno muovendo. Vende prodotti senza vedere la persona nel suo insieme. Se la diagnosi è di diabete il diabete non guarisce, viene controllato. Non basta una bustina per risolvere i problemi”.

Panzironi ha replicato: “Abbiamo decina di centinaia di persone che sono guarite dalle patologie. Non si può andare contro una persona che ha inventato uno stile di vita che finora non ha registrato alcun tipo di problema. Io però non guarisco nulla, faccio informazione”.