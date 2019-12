Live Non è la d’Urso, anticipazioni puntata 2 Dicembre 2019: Mercedesz e...

Torna l’appuntamento con Live Non è la d’Urso in onda questa sera su Canale 5. Il noto e attesissimo salotto televisivo condotto da Barbara D’Urso. Questa sera sarà la dodicesima puntata e sono attesi ospiti piuttosto attesi e vibranti.

Quali? E’ presto detto. Nel salotto di Live Non è la D’Urso arriveranno in particolare, tra gli altri Ivana Trump e Rossano Rubicondi che dovranno vedersela con le cinque “agguerritissime” sfere. E poi, chi altro?

Live Non è la d’Urso, anticipazioni puntata 2 Dicembre 2019: Mercedesz e Eva Henger, vana Trump e Rossano Rubicondi tra gli ospiti di Barbara D’Urso

Ivana Trump e Rossano Rubicondi sono solo alcuni dei protagonisti della serata. Sono, infatti, attesissime Mercedesz e Eva Henger che affronteranno una nuova sfilza di domande. Su che cosa verterà il loro intervento?

Tutto nasce da quello che è successo sette giorni dopo la clamorosa rivelazione sulla reale identità del padre biologico, di Mercedesz.

Dopo le incredibili polemiche e la presenza nello studio di Domenica Live, la ventottenne romana ha deciso di aprirsi ad un netto confronto con sua madre, che non ha certo apprezzato la decisione della ragazza di parlare in pubblico del fatto di non essere la figlia di Riccardo Schicchi.

Per arricchire il dibattito, inoltre, ci sarà un elemento in più: nel corso della puntata infatti è prevista una testimonianza a sorpresa che potrebbe aprire nuovi scenari, indirizzare verso nuove rivelazioni e chiarire i parametri della vicenda.

E poi? Che altro ci sarà da Barbara d’Urso oggi? Ecco il ritorno di Wanna Marchi e Lele Mora tornano sul divano del programma di Canale 5 per essere interrogati dalle sfere.

L’interrogativo è quello già sentito diverse volte, e in studio se lo chiederanno. E’ opportuno o meno che i vip che sono stati in carcere possano tornare in TV e comunque avere una seconda possibilità?

Appuntamento questa sera su Canale 5 alle 21.30 con la nuova puntata di Live non è la d’Urso.