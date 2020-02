Loredana Fiorentino, chi è la mamma di Luigi Mario Favoloso: età, lavoro e vita privata

Loredana Fiorentino è la mamma di Luigi Mario Favoloso, il giovane al centro del gossip italiano di questi giorni per via della presunta scomparsa. Loredana Fiorentino è nata a Napoli il 24 luglio 1970, oggi vive a Torre del Greco ed ha due figli.

Da diversi anni la donna è divorziata e da qualche settimana la donna è spesso ospite di programmi tv Mediaset per via della presunta scomparsa del figlio, ora rientrato in Italia. La madre di Luigi Favoloso ha studiato ragioneria ed ha successivamente frequentato l’Università Federico II di Napoli.

Loredana Fiorentino è molto attiva sui social network, in particolar modo su Instagram dove è presente con il profilo ufficiale @loredanafiore, da qualche giorno al centro di varie polemiche per via di una risposta da parte dell’ex fidanzata del figlio Nina Moric.

Loredana Fiorentino è la madre di Luigi Mario Favoloso, il ragazzo ex Grande Fratello che in passato è già stato al centro del gossip per via della sua travagliata relazione con l’ex di Fabrizio Corona Nina Moric. Ad inizio anno la mamma di Favoloso ha inviato una lettera alla redazione di Barbara d’Urso per chiedere aiuto nella ricerca del figlio scomparso: “Chiedo a mio figlio di rifarsi vivo al più presto per poter affrontare insieme tutte queste calunnie” riferendosi alle accuse mosse da Nina Moric che nel corso della trasmissione Domenica Live ha accusato Luigi Favoloso di aver aggredito fisicamente lei ed il figlio Carlos Maria, nato dalla relazione con Corona.