Lorella Boccia aggredita e rapinata: “Siete uomini di m…”

Che le strade della Capitale siano sempre meno sicure non è certo una novità. Le stesse vie del centro dopo una certa ora divengono terra di nessuno dove, complice spesso un’illuminazione improbabile, si prestano facilmente a divenire location perfette per crimini vari (rapine, furti d’auto, spaccio, ecc.). Sperare poi nel passaggio ‘fortuito’ delle forze dell’ordine, ‘grazie’ alla crisi dei costi di gestione, è ancora più utopistico perché nonostante la buona volontà di agenti e carabinieri i mezzi mancano.

Il consiglio, ormai ‘antico come il vento’, è quello di evitare luoghi poco frequentati e non attardarsi troppo a chiacchierare in strada. Per donne o giovani sole poi, rincasare fa paura solo a pensarlo.

Così la notte scorsa, a far compagnia alle disavventure metropolitane che puntualmente funestano le serate di molti romani, su Facebook è apparsa stamane la denuncia della ballerina di ‘Amici’, Lorella Boccia, aggredita l’altra sera mentre passeggiava insieme al suo compagno Niccolò Presta.

“Ci avete derubati e come se non bastasse ci avete deriso e aggredito – ha scritto la giovane sul suo profilo social, dove ha pubblicato la foto dei segni dell’aggressione impressi sul suo volto – Non saprò mai chi siete ma visto che ci avete riconosciuto sicuramente leggerete questo post quindi ‘v…’. Siete uomini di m.. e tali rimarrete. Siamo solo più forti adesso! Ho riflettuto molto. Non sapevo se fare o non fare questo post – ha poi aggiunto al Boccia – Poi mi sono detta ‘v…’. Voglio urlarlo, voglio urlarvelo in faccia. Avete minacciato mio marito e me con un coltello, vigliacchi“. Veramente un bello ‘spot’ per questa città, sempre più tristemente avviata al completo abbandono da parte delle istituzioni…

Max