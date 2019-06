Luca, innovativo blogger cantautore

“Questo brano è una storia infinita. Di quelle dalle quali non riesci più a uscire nonostante i mille dubbi e i mille sforzi, ma che forse, non lo vuoi neanche, perché in fondo le distanze e le emozioni non si possono ingannare”.

Da oggi, oltre che in radio, è anche su tutte le piattaforme digitali, “Milka & Sashimi” (Music Ahead), il singolo d’esordio del cantautore Luca Bonasera che anticipa il suo nuovo album in uscita nel prossimo autunno.

“Milka & Sashimi” rappresenta quel momento quando in una relazione due persone non riescono più a stare insieme ma contemporaneamente non riescono a dividersi.

Luca Bonasera, cantautore e blogger, cresciuto nella provincia romana, si avvicina al mondo della musica e della scrittura sin da adolescente prendendo parte a molte manifestazioni musicali della realtà laziale. Partecipa a molti concorsi e festival che lo vedono sempre tra i primi classificati. Nel 2005 partecipa anche all’Accademia di Sanremo, arrivando alle finali nazionali. Segue un lunghissimo periodo di distanza dalle scene musicali, intraprendendo la carriera artistica in ambito turistico. Otto anni in uno dei maggiori tour operator italiani formano Luca sul punto di vista autoriale, musicale e attoriale, arrivando a ricoprire svariati ruoli, fino al ruolo di capo equipe e capo animazione .

L’incontro con il produttore e manager musicale Giuliano Boursier porta all’artista la firma di un contratto per la produzione del suo primo album in uscita il prossimo autunno.

