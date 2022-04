“L’Ucraina ha bombardato un nostro villaggio”, denuncia il governatore di Belgorod. Ma non risultano danni o vittime

Come se non avessero già abbastanza guai ‘a casa’, dove le truppe russe – a danno di centinaia di vittime, soprattutto civili – stanno per issare il vessillo con la stella rossa sul campanile di Mariupol, secondo la Russia l’esercito ucraino stamane avrebbe avuto ‘tempo e mezzi da perdere’, per bombardare la regione russa di Belgorod.

Il governatore Gladkov riferisce però che il bombardamento non ha comportato ne danni importanti, e ne vittime fra i civili…

E’ quanto ha denunciato il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, secondo cui un fitto lancio di bombe avrebbe centrato in pieno il villaggio di Spodaryushino.

In tutto ciò, cosa per certi versi ‘miracolosa’, il bombardamento non avrebbe causato ne vittime e ne danni.

Gladkov, ha inoltre affermato che sia il villaggio, che quello vicino, sarebbero stati evacuati con l’intervento dei cosacchi e dei volontari della Guardia del popolo.

Max