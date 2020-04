“Mai votato il Mes. Conte attacca per sviare l’attenzione da ciò che non va”, replica la Meloni

Vista l’eccezionalità del caso (come quello di un discorso alla nazione), non potendo usufruire di altrettanta platea, Georgia Meloni replica agli attacchi del premier Conte attraverso le telecamere del Tg5: “Penso che quanto accaduto ieri, con un premier che usa la tv di Stato non per raccontare cosa fa il governo ma per attaccare l’opposizione senza contraddittorio e possibilità di replica, sia una cosa mai avvenuta nella nostra democrazia”.

“Solo menzogne sul nostro conto, mai votato il Mes”

“E oltretutto lo ha fatto per dire menzogne sul nostro conto. Ha detto che nel 2012, quando è stato firmato il Mes, io ero ministro, ma nel 2012 anche i muri sanno che al governo c’era Monti. Quindi, Conte è stato davvero molto scorretto e scomposto. L’abbiamo detto mille volte, ovviamente io il Mes non l’ho votato. Nel 2012 c’era Monti al governo e io non votai in aperto dissenso con il mio partito di allora, il Popolo della libertà. Spero che molti Cinque stelle, se fosse confermato il documento dell’Eurogruppo, avranno lo stesso coraggio”.

“Ci spieghino piuttosto la fiducia al Cura Italia”

Piuttosto, ha quindi proseguito la leader di Fdi, ’’Il governo dovrebbe spiegare perché ha messo la fiducia sul Cura Italia facendo decadere tutti i nostri emendamenti. Ma io credo che Conte cerchi la rissa con l’opposizione per sviare l’attenzione dalle troppe cose che non funzionano. Perché mentre lui gioca al teatrino della politica gli italiani hanno ancora visto un euro. Conte forse dovrebbe occuparsi di questo. Se avessero la stessa foga contro di noi per combattere il Coronavirus, avremmo risolto un sacco di problemi’’.

“Rapporti col governo? Noi lavoriamo per la Nazione”

Il cronista domanda quindi se il dialogo con il governo si è interrotto: ”Io, così come Fdi – rassicura la Meloni – ha sempre fatto la sua parte, non per aiutare il governo ma la Nazione, noi siamo patrioti, questo è il nostro lavoro’’.

Max