‘Malamovida’ a Roma, M5S: “Stop a nuove licenze per attività di food e beverage a Città Giardino – Montesacro Aniene”

Prosegue senza sosta la battaglia del MoVimento 5 Stelle per tutelare il sacrosanto diritto dei residenti romani all’ordine pubblico e alla sicurezza.

“Nella giornata odierna abbiamo depositato una mozione con cui chiediamo a Sindaco e Giunta di inserire il quartiere di Città Giardino – Montesacro Aniene nel Regolamento Comunale n. 35/2010 che, agli artt. 10 ed 11, vieta la concessione delle nuove licenze di somministrazione per attività di food and beverage. Un provvedimento già adottato per il quartiere San Lorenzo – Municipio II – e che si pone in linea di continuità con l’atto a firma dei consiglieri municipali M5S già approvato dal parlamentino di Piazza Sempione. I consiglieri municipali e capitolini del MoVimento Cinque Stelle continuano uniti la propria battaglia a sostegno dei tanti cittadini di questo quadrante che, da anni, chiedono di porre finalmente un freno al problema della malamovida nel Municipio III”

Così in una nota i consiglieri Capitolini Meleo e Ferrara, ed i consiglieri del Municipio III Quattromani e Battisti.

Max