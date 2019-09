Malgioglio: “Ho scritto una canzone sanremese per Al Bano e Romina”

Da buon cantautore, se la canta e se la suona. Ma al di là della battuta, che piaccia o meno, in virtù dei ‘capolavori’ scritti per Mina, Cristiano Malgioglio ha l’autorevolezza per parlare da autore. E così l’eclettico paroliere tra il serio ed il faceto ha annunciato che ”Per Al Bano ho scritto una bellissima canzone d’amore che potrebbe vincere il Festival di Sanremo”. Cristiano si è detto infatti convinto che “se fosse portato sul palco dell’Ariston” da Al Bano e Romina Power, questo suo nuovo pezzo ”sarebbe un bellissimo colpo, anche per il mio amico Amadeus perché segnerebbe un fantastico ritorno della coppia a Sanremo con un brano inedito”.

Uscita la notizia ovviamente i giornalisti hanno tentato di sondare Al Bano, per capire la ‘fattibilità’ della cosa e, l’ugola di Cellino San Marco ha ben accolto la notizia. L’artista ha spiegato di essere attualmente impegnato in tour in Canada ma, ha promesso al cronista dell’agenzia di stampa AdnKronos, ”Vedrò Romina il 4 ottobre in Australia per farle sentire il brano e lì vedremo il da farsi. Su Sanremo è ancora presto, con lei parlerò anche di questo ma ancora non abbiamo deciso nulla!”.

Non a caso la prossima edizione del Festival sarà la numero 70 e, in ambito celebrativo, come non pensare anche alla presenza della famosa coppia, protagonista della storia sanremese?

