Pesante sconfitta per il Manchester United che nel match valido per la 12esima giornata di Premier League va a perdere 4-1 sul campo del Watford di Claudio Ranieri. La sconfitta, la quinta in campionato per i red devils, allontana ulteriormente Ronaldo & co. dalle posizioni alte della classifica: lo United con 17 punti è distante 12 lunghezze dal Chelsea capolista. Sempre più in bilico la panchina di Ole Gunnar Solskjaer.