(Adnkronos) – Un nuovo rinvio nella consegna degli emendamenti del governo alla manovra 2023 in commissione Bilancio ha dato il via alla bagarre, con la presidenza che ha sospeso la seduta e Pd, Azione-Iv e Avs che hanno lasciato l’aula per protesta. Nella sala del Mappamondo per le opposizioni è rimasto solamente il Movimento 5 stelle, che comunque ha partecipato alla protesta che ha portato alla sospensione della seduta.