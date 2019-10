Manovra, Fioramonti: “Le risorse per la scuola sembrano poche”

L’occasione è il “Patto per la ricerca”, il convegno nella Sala della Regina a Montecitorio, promosso dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. Ad aprire i lavori il Presidente della Camera Roberto Fico. Per la terza carica dello Stato è necessario “investire in modo poderoso su quello che è un asset strategico: istruzione, formazione e ricerca”. Per questo, aggiunge Fico, “abbiamo il dovere di lavorare tutti insieme concorrendo alla transizione verso un nuovo modello di economia e società, basato sulla conoscenza e sulla sostenibilità”.

Manovra, le parole del ministro durante il “Patto per la ricerca”

Il ministro del Miur, Lorenzo Fioramonti, afferma che la manovra “è in evoluzione” e che “si sta facendo un lavoro di sintesi”. Si mostra, inoltre, preoccupato perché “le risorse per la scuola, l’università e la ricerca sembrano essere poche e mi auguro che aumentino”.

Lo stesso Fioramonti confida “nella responsabilità di tutti i partiti politici per fare in modo che in questo Paese si possa dire una volta per tutte che dopo tanti anni di sotto finanziamento il governo e tutte le forze politiche sono davvero impegnate per rilanciare la scuola, l’università e la ricerca, perché senza questo non c’è futuro. E noi non possiamo rinnegare il futuro”.