Marco Guercio, chi è il tentatore di Temptation Island 2020, età, carriera, vita privata, Instagram

Moltissime fan, in questi giorni, si stanno interessando della figura di Marco Guercio il tentatore di Temptation Island 2020. Una personalità e un aspetto che non passano inosservati, e che a molte persone da casa ha suscitato subito un crescente livello di curiosità: chi è Marco Guercio?

Cosa sappiamo su di lui? Come sono stati gli inizi di carriera di Marco Guercio e chi è, quanti anni ha, cosa è noto della sua vita privata e della sua presenza sui social? Andiamo a scoprirlo insieme.

Marco Guercio, il single di Temptation Island, anni, carriera, U&D, l’Onore e Il Rispetto

Marco Guercio è il tentatore siciliano di Temptation Island 2020, con un passato a Uomini e Donne. E’ nota la sua apparizione nella quarta stagione de L’onore e il rispetto, la fiction di Canale 5 andata in onda nel 2015, laddove interpretava la parte di un poliziotto. Marco non ha mai celato la sua speranza nel voler recitare. Ai tempi diceva: “Studio recitazione, Raul Bova è il mio attore ideale”.

Ma chi è il tentatore di Temptation Island Marco Guercio? Di certo non è un volto nuovo alla tv. Nel 2012 infatti, il single siciliano aveva partecipato a Uomini e Donne, con il Trono che allora si chiamava Ragazzi e Ragazze. Poi si è mosso nel mondo delle fiction, come detto con la parte nella quarta stagione de L’onore e il rispetto, andata in onda su Canale 5 nell’autunno del 2015, interpretando un giovane poliziotto incaricato di vigilare in ospedale. Aveva avuto la parte grazie ai suoi studi di recitazione a Roma. Marco Guercio anche nel corso del programma di Maria de Filippi diceva di essere concentrato sulla sua carriera. In un’intervista del 2013 a Radio Manà Manà ammetteva: Raoul Bova è il mio attore ideale. Da grande vorrei diventare come lui. Sto studiando recitazione a Roma.

Chi è Marco Guercio: vita privata e professionale

Del 1993, Marco Guercio, originario di Palermo è tra i tentatori dell’edizione 2020 di Temptation Island, programma che gli ha permesso di tornare in tv dopo l’apparizione nella fiction L’onore e il rispetto. Mentre ha continuato a cavalcare il suo sogno ha anche continuato la sua attività di parrucchiere. Ama i viaggi, ed è legato alla sua famiglia e pare che per questo scelse di lasciare il Trono di Uomini e Donne. Marco Guercio aveva intrapreso una storia d’amore con Greta Parpinel. Si ricorda anche una lite tra lui e l’opinionista Tina Cipollari, che si risolse con la scelta di Marco Guercio di abbandonare il programma. Pare, appunto, per non deludere la famiglia e non dare al mondo una brutta immagine di sè.