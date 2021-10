Maria De Filippi: “Prevenzione è vita, visite private non sono a portata di tutti”

“Il messaggio che dovrebbe arrivare è quello che la prevenzione aiuta, è vita. Se si fa prevenzione si capisce come intervenire. Questo tipo di manifestazione deve essere estesa in tutta Italia, perché consente di fare prevenzione in tempi giusti. Ci sono posti da Roma in giù dove non ci sono strutture ospedaliere e i tempi di attesa sono lunghissimi e fare una visita privata costa tanto e non tutti possono permettersela”. Così la conduttrice tv Maria De Filippi a margine della manifestazione Tennis & Friends al Foro Italico. “Io ho appena fatto una visita cardiologica e adesso farò altre visite. Ogni volta che fai una visita hai ansia, ci sta tutta, ma te la tieni e ti fai la visita”.