Massolo: ‘Con Innovation Hub vantaggi per settore aeroportuale e passeggeri’

(Adnkronos) – “Dare vita a un’iniziativa di open innovation in un grande aeroporto che si chiama Leonardo Da Vinci non può che dare una marcia in più a tutti gli startupper che svilupperanno qui i loro progetti”. Ad affermarlo è il presidente di Atlantia Giampiero Massolo, parlando alla presentazione del nuovo progetto di Adr. Progetto che, sottolinea, “genererà vantaggi per l’intero comparto aeroportuale e per tanti passeggeri, confermiamo l’impegno del Gruppo Atlantia a investire in modo concreto e tangibile attraverso un piano di sviluppo basato su innovazione e sostenibilità, con una strategia comune a tutte le nostre società controllate, in Italia e all’estero. Un grande in bocca al lupo a tutte le startup italiane e internazionali che lavorerannonell’Innovation Hub”.

Rilancio significa anche mobilità -continua – e chi si occupa di lavori infrastrutturali e di gestire servizi non può che avere un ruolo fondamentale per assecondare il rilancio”. “Sono certo che l’obiettivo del futuro Governo sia quello di favorire la realizzazione del Pnrr. Come Atlantia – evidenzia Massolo – siamo un gruppo che ha il dovere di essere anticiclico e promuovere investimenti, partiamo alla conquista del resto del mondo memori che cuore e cervello sono in Italia”.

L’impegno di Atlantia, assicura, “è quello di dare un contributo fattivo per lo sviluppo del Paese. Abbiamo il dovere di essere anticiclici, di osare e di avere il coraggio del nuovo”.