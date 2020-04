Matteo Salvini, intervista al TG1: “Mia figlia mi ha chiesto ‘perché Conte ce l’ha con te’?”

Intervista Matteo Salvini al TG1

Dopo la diretta della conferenza stampa di Giuseppe Conte che attacca Matteo Salvini e Giorgia Meloni, questa sera il leader della Lega è intervenuto al TG1 per rispondere agli attacchi del Presidente del Consiglio: “Ieri sera mia figlia mi ha chiesto perché quel signore in televisione ce l’ha con me e me insulta. Le ho risposto, lascia stare, è Pasqua, perdona…”. Quindi Salvini prosegue: “Mi è dispiaciuto di più il no alle proposte per migliorare il provvedimento” sulle imprese.

L’intervista di stasera al TG1 prosegue quindi con Salvini che afferma: “Sono dispiaciuto perché qualcuno vuol fare da solo e non ci ascolta. Continuiamo a dialogare, con i nostri sindaci, l’emergenza è trovare bombole di ossigeno e mascherine. A Mattarella ho detto che sono preoccupato per la situazione economica, spero veramente che il governo non pecchi di presunzione dicendo ‘facciamo tutto noi’, spero che qualcuno non dica no alle proposte della Lega solo per fare un dispetto politico”. Il leader della Lega poi spiega: “Noi avevamo proposto di aumentare lo stipendio dei medici e del personale sanitario: ci hanno detto di no”.

Matteo Salvini a Stasera Italia: intervista video

Sempre nel corso della serata di oggi Matteo Salvini è intervenuto anche su Rete4 all’interno della trasmissione condotta da Veronica Gentili “Stasera Italia” di cui riportiamo la replica video disponibile a fine articolo.