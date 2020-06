Maturità 2020, assegnazione della lode e dei 5 punti bonus: oggi si decide

Meno due agli esami di Maturità, che prenderanno il via mercoledì 17 giugno. L’atto finale del percorso scolastico per migliaia di studenti è in arrivo, affrontato in un clima surreale che ne ha scalfito il fascino ma non l’importanza. Il tutto è stato rivoluzionato a favore della sicurezza: condizione primaria in questo periodo storico.

Un ripasso veloce sulle nuove modalità d’esame: la commissione sarà composta da sei elementi interni ed uno esterno, ogni giorno saranno ascoltati 5 alunni, l’esame sarà in presenza. Novità più importante: l’esame scritto a favore di un maxi-orale da un’ora diviso in 5 parti. Alcune condizioni sono rimaste invariate anche si sta discutendo delle modalità d’uso: come ad esempio la lode e i 5 punti bonus.

5 punti bonus, ogni la decisione

In queste ore è in corso una riunione plenaria di tutte le commissioni d’esame per valutare i dettagli della prova. Oltre alla compilazione del calendario degli alunni chiamate all’orale in ordine temporale, è al vaglio il criterio di assegnazione della lode e dei 5 punti bonus e della lode. Come risaputo, infatti, i 5 punti sono storicamente assegnati agli alunni che più si sono distinti nel coro dell’esame.

Le molteplici novità riguardanti la Maturità 2020 ha portato ad una ridiscussione dei criteri di valutazione, che usciranno dalla riunione in corso da stamattina alle 8 e 30. I cinque punti sono infatti molto appetiti dagli studenti che si troveranno ad affrontare un esame tutto nuovo lontano da quello visto gli scorsi anni.