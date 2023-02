Maurizio Costanzo, Brooke di ‘Beautiful’: “Era straordinario, dolce e intelligente”

(Adnkronos) – “Che tristezza sentire di Maurizio Costanzo. Era un giornalista, un oratore e un conduttore televisivo straordinario. Mi è piaciuto molto parlare con lui e apparire di tanto in tanto nel suo programma”. A twittarlo è Katherine Kelly Lang, interprete del celebre personaggio di Brooke Logan della soap ‘Beautiful’, che ricorda così Maurizio Costanzo. “Era sempre così gentile, dolce e così intelligente. Ci mancherai Maurizio”, scrive l’attrice postando una serie di foto che la ritraggono davanti alla locandina del teatro Parioli e sul palco del ‘Maurizio Costanzo Show’.

So sad to hear about Maurizio Costanzo. He was an amazing journalist, speaker, and tv host. I thoroughly enjoyed speaking with him and appearing on his show from time to time. He was always so kind, sweet, and so intelligent. You will be missed Maurizio#maurizioconstanzo pic.twitter.com/nmMzEJI0BN

— Katherine Kelly Lang (@KatherineKellyL) February 25, 2023